Madonna mostra le mutande ma poi cancella la foto

08:52 - Madonna si prepara per festeggiare il 56esimo compleanno che si terrà il 16 agosto. La popstar ha postato una foto sexy su Instagram che raffigurava le parti intime coperte da mutandine di pizzo nero. Tempo qualche ora lo scatto è stato cancellato. Cosa abbia fatto cambiare idea all'artista non si sa. La didascalia che accompagnava l'immagine ricordava il compleanno e ringraziava Dolce e Gabbana per alcuni abiti, forse regalati per l'occorrenza.