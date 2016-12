13 marzo 2014 Madonna, i lavori per il nuovo album la trasformano in una vera... "casalingua" La popstar in questi giorni giorni si trova in studio e intanto posta su Instagram foto dove si mostra in maniera sexy impegnata nelle faccende domestiche... Tweet google 0 Invia ad un amico

12:13 - Periodo di lavoro per Madonna. La postar è impegnata in questi giorni sia sul fronte professionale che su quello... domestico. In studio per mettere a punto il nuovo album, che definisce "rivoluzionario", Madonna si è anche divertita a postare su Instagram foto come quella di lei impegnata a leccare il box doccia con la scritta "sto ancora pulendo casa". Da popstar a vera... casalingua.

Ovviamente nella foto è vestita di tutto punto, con tanto di giro di brillanti sulla fronte. E' la seconda foto che Madonna posta nella doccia, e la prima era corredata dal commento "a volte bisogna sporcarsi prima di potersi sentire puliti. Sotto alle tenebre c'è la luce", e l'hastag "revolution of love".



Potrebbero essere tutti messaggi riferiti al cambiamento in vista del nuovo lavoro. Un album che Madonna continua a definire "rivoluzionario" e che dice di non vedere l'ora di finire. Nei giorni scorsi ha lavorato in studio con Dj Avicii, il ché farebbe pensare pensare a una nuova spinta sul filone delle mode del momento e della contemporaneità, piuttosto che un ritorno alle sonorità anni 80, come qualche fan sperava. Lei assicura: "Alla fine di una lunga settimana con il leader dei Viking aka Dj Virgo aka Avincii! Abbiamo un sacco di grandi canzoni!". Non resta che aspettare, e intanto... sotto con le pulizie di casa!