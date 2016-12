Madonna e Adele, insieme a sorpresa

10:41 - E poi succede che in uno studio di registrazione a Londra si ritrovano a collaborare due delle dive della musica più amate. Madonna ha chiamato Adele per scrivere assieme un brano da inserire nel nuovo disco. L'ex Material Girl ha promesso alla cantante rivelazione inglese che a sua volta le regalerà una canzone per il prossimo lavoro. Lo scambio di favori con annesso colpo di fulmine artistico è confermato dal Daily Mail.

Insomma Madonna a quanto pare vuole spiazzare ancora una volta e puntare su altre sonorità rispetto al precedente disco "MDNA". La grande macchina organizzativa è già in moto e c'è da scommettere che non mancheranno altre illustri collaborazioni nel prossimo disco.