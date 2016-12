Madonna balla e si rompe il piede

09:39 - Colpo di scena! Madonna pubblica una foto su Facebook con le stampelle in sala prove. Ma cosa è successo? La diva del pop ha avuto un piccolo incidente a causa dei suoi tacchi alti. "Si è contusa piede dopo che ha ballato per ore sui tacchi. Almeno per una settimana dovrà usare le stampelle", ha detto una fonte al New York Post. Conseguenze di una notte brava col nuovo toyboy Timor Steffens, ballerino di 26 anni?