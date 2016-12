Machete Mixtape, esplosione rap

08:40 - Il "Machete Mixtape Vol. III" è il terzo capitolo dell'uscita seriale di culto della crew Machete. La direzione artistica è curata da uno dei fondatori della crew, Dj Slait. Gli altri tre artisti che hanno dato vita a Machete, Salmo, El Raton ed En?gma, figurano a più riprese nei brani del disco con le loro rime.

Ogni Machete Mixtape rappresenta appieno lo spirito “machetero”: a partire dall’artwork curato ad hoc dai membri di Machete Art and Films (in questo caso Fr3nk) e passando dall’unione dei talenti musicali di Machete Empire Records, come accade spesso nei live.



Oltre alla crew Machete al completo, nei vari brani di questo terzo volume figurano tutti gli esponenti di punta della scena rap italiana tra cui - in ordine di apparizione - Mondo Marcio, Coez, Kill Mauri, Fabri Fibra, Johnny Marsiglia, Rasty Kilo, Clementino, Bassi Maestro, Madman, Noyz Narcos, Rocco Hunt, Gemitaiz, Riky, Axos e Lanz Khan. Oltre a loro ci sono i talenti olandesi Dope D.O.D. – veri fenomeni del rap hardcore internazionale – e c’è spazio anche per i tre giovani vincitori del contest Join The Crew, organizzato questa estate con il supporto di Red Bull. Tutte voci supportate musicalmente da una rappresentanza dei migliori producer in circolazione in Italia, quelli più aperti a contaminazioni e sonorità al passo coi tempi. Una scelta che ribalta la tradizione dei mixtape hip hop perché non si tratta più di prendere basi in prestito da hit: qui ogni produzione musicale è originale, concepita per un disco unico, plurale ma rappresentante in tutto e per tutto un’estetica e un immaginario, quello che risponde al marchio Machete.



Se i primi due volumi del mixtape sono stati scaricati liberamente dal sito ufficiale di Machete da oltre trecentomila persone, questo terzo capitolo è disponibile per l’acquisto in tutti negozi e sui digital store, anche in una versione deluxe con box e maglietta in vendita in esclusiva sui canali di GameStop Italia.