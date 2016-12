Macerata Opera Festival, stagione lirica al femminile

18:08 - Una stagione lirica all'insegna della femminilità. Per la prima volta sul podio dei tre titoli in cartellone allo Sferisterio salgono tre donne: Julia Jones per Aida, Eun Sun Kim per Tosca e Speranza Scappucci per La Traviata. Mentre in città, il Macerata Opera Festival per la Cinquantesima stagione ha realizzato una serie di progetti speciali che intendono raccontare la lirica al femminile.

“L’Opera è donna” è infatti il titolo della stagione operistica 2014: non solo sul podio dei tre titoli in cartellone saliranno tre donne, ma l’intero festival si trasformerà in un momento di riflessione sul protagosismo femminile in scena e fuori con la partecipazione di musiciste, scrittrici, giornaliste, scienziate e blogger sotto l’insegna #donneallopera. In occasione dei festeggiamenti per la 50°stagione lirica il Festival ha nominato un Comitato d’onore che include artisti, imprenditori, sportivi, a dimostrazone della capacità dell’opera di rappresentare al meglio le diverse eccellenze marchigiane e nazionali unendo personalità di spicco provenienti da tutti i campi della cultura, dell’impresa, dello sport.



Ma alle celebrazioni parteciperanno tutti i maceratesi, chiamati a raccogliere i loro ricordi ed esperienze nel nuovo sito dello Sferisterio: un contenitore dove saranno pubblicate le foto d’archivio di comparse, maschere, coro e operai delle edizioni passate con la possibilità di condividere le foto, taggare e lasciare un pensiero personale su twitter con l’hashtag #sferisterio50. La stagione si apre il 18 luglio con Aida, protagonista Fiorenza Cedolins: si tratta dell’opera che nel 1921 segnò la trasformazione dello Sferisterio da struttura sportiva a teatro d’opera all’aperto. Fu allora un atto d’amore del conte Pieralberto Conti, alla guida della Società Cittadina, per la donna che amava, il soprano Francisca Solari, che ne fu protagonista.



Oggi Aida segna il debutto come regista a Macerata di Francesco Micheli, alla sua terza stagione come direttore artistico, e della direttrice d’orchestra britannica Julia Jones. La produzione di Aida è sostenuta da Heracomm. La seconda nuova produzione è Tosca, con Susanna Branchini. Il capolavoro di Puccini torna in un nuovo allestimento firmato da Franco Ripa di Meana, sul podio la giovane coreana Eun Sun Kim. Infine torna la “Traviata degli specchi” di Henning Brockhaus e Josef Svoboda, seconda tappa della “trilogia popolare” inaugurata da Il trovatore nel bicentenario e destinata a concludersi con Rigoletto nel 2015.



Dirige Speranza Scappucci, che dopo anni di esperienza come maestro collaboratore e coach all’Opera di Vienna, all’Opera di Roma, a Salisburgo e al Metropolitan ha intrapreso con successo la carriera di direttore d’orchestra, ed è reduce da un successo personale con Norma a Lisbona. Protagonista è Jessica Nuccio. Ma anche quest’anno le tre opere, concentrate nei fine settimana, sono solo il punto d’arrivo di un percorso che impegna tutti i giorni della settimana: il Festival Off coinvolgerà l’intera città con incontri, conferenze, spettacoli e concerti in cui il tema femminile si intreccerà con le celebrazioni per la 50esima edizione.



AIDA

18, 27 LUGLIO / 2, 10 AGOSTO 2014

Opera lirica in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Ghislanzoni. Regia Francesco Micheli, direzione d’orchestra Julia Jones.



TOSCA

19, 25 LUGLIO / 3, 8 AGOSTO 2014

Dramma lirico in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Direzione d’orchestra affidata a Eun Sun Kim.



LA TRAVIATA

26 LUGLIO / 1, 9 AGOSTO 2014

La Traviata di Giuseppe Verdi concepita da Josef Svoboda ritorna sul palcoscenico per il quale fu concepita. Dirige l’orchestra Speranza Scappucci.