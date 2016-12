8 agosto 2014 Lucio Dalla, le sue case finiscono all'asta per finanziare la Fondazione Dopo la villa etnea di Milo, sono stati messi in vendita anche gli appartamenti bolognesi del cantautore morto nel 2013 Tweet google 0 Invia ad un amico

09:13 - Alcuni dei beni immobili di Lucio Dalla finiscono all'asta. Secondo quanto riportato da "Immobiliare.it", oltre alla villa siciliana di Milo, messa in vendita qualche mese fa, anche la sua casa bolognese finisce all'asta, così come la sua barca, il "Brilla & Billy". Parte del ricavato servirà ad aprire finalmente la "Casa-museo Lucio Dalla". Per partecipare all'asta sarà necessario presentare offerta in busta chiusa tra l'1 e il 30 settembre.

L'iniziativa, voluta dagli eredi di Dalla, ha il nome "Spazi di Lucio" e si concluderà il 2 ottobre 2014 con l'apertura delle buste contenenti le offerte. Ad essere messi all'incanto, sia pure con prezzo di riserva, sono anche le due unità immobiliari che occupano il secondo e il terzo e quarto piano in via d’Azeglio 15 a Bologna in cui viveva Dalla.



L’appartamento del secondo piano, identificato con la sigla int. 25, ha una superficie complessiva di 214 metri quadrati e si compone di ingresso, un’ampia zona soggiorno caratterizzata da un camino, la cucina, due camere da letto, un bagno e tre terrazzi. L’appartamento che occupa invece il terzo e quarto piano dello stesso stabile in via d’Azeglio 15, questa volta identificato con la sigla int. 15, misura complessivamente 220 metri quadrati e si articola in un ingresso che affaccia su un salone con doppio volume, un soppalco, una cucina piuttosto ampia, tre camere da letto, due bagni e un ripostiglio.



La Casa-museo sarà allestita proprio nello stabile bolognese di via d'Azeglio, al primo piano. La data di inaugurazione sarà resa nota ufficialmente il prossimo autunno, una volta completata l'asta e in occasione del battesimo della Fondazione Lucio Dalla.