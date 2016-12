Lucca Summer Festival si accende con Elisa ed Emma

16:02 - Parte il 2 luglio la 17esima edizione del Lucca Summer Festival, il tradizionale appuntamento estivo dedicato alla musica. Tanti i nomi in cartellone: il via lo danno gli Eagles (2 luglio), nella loro unica data italiana. Ad animare il capoluogo toscano un melting pot di artisti italiani e stranieri. Tra i nomi forti The Prodigy (10 luglio), Emma (11 luglio), Elisa (17 luglio), Stevie Wonder (20 luglio) e Backstreet Boys (23 luglio).

La kermesse quest'anno festeggia 17 anni e cambia nome, diventando Radio2 Lucca Summer Festival. "Non si può immaginare Lucca a luglio senza Summer Festival, non è solo una manifestazione ma una questione culturale" ammette il sindaco Alessandro Tambellini.



L'eco di Lucca, del resto, si fa sentire lontano. Lo scorso anno, sottolinea l'organizzatore Mimmo D'Alessandro, sono stati venduti biglietti in 38 Paesi e "anche quest'anno siamo gia' al 74% di ticket all'estero. Al Summer Festival è passata la storia della musica: Roger Waters, Elton John, Oasis, solo per citarne alcuni".