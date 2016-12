23 maggio 2014 Luca Seta: un "amore finito" con la De Grenet per il debutto nella canzone d'autore L'attore ha pubblicato il suo primo album "In viaggio con Kerouac". Nel video del singolo "Siediti qui", che Tgcom24 presenta in anteprima, la protagonista è la showgirl Tweet google 0 Invia ad un amico

11:11 - Dopo essere diventato un volto noto grazie alla partecipazione numerose in fiction di successo, l'attore Luca Seta debutta in veste di cantautore con l'album "In viaggio con Kerouac". Il video del singolo "Siediti qui", che Tgcom24 presenta in anteprima, vede la presenza di Samantha De Grenet: i due si lasciano, si coccolano, si cercano e si baciano... è solo finzione?

Dopo "Un posto al sole" e diverse fiction e sit-com, Luca Seta ritorna ad occuparsi di musica, con la quale trasmettere un messaggio attraverso delle parole calibrate e profonde. L’album, prodotto dalla Togu Music, è composto da 11 canzoni che rappresentano totalmente lo spirito dell'attore. La sua è un'impronta cantautorale che si ispira a diversi generi musicali a cui è legato, tra questi la musica pop, jazz e folk. "Il titolo è ispirato al mio stile di vita - spiega lui -. Infatti sono in continuo movimento, da una città all'altra senza terraferma sotto i piedi, proprio come il mitico Jack Kerouac, che tra l'altro è il mio scrittore preferito".



Seta non considera questa nuova avventura qualcosa di alternativo al mestiere di attore, ma un percorso parallelo. "Non è stato un passaggio, anche perché continuo e non ho mai smesso di fare l'attore - dice -. Semplicemente ho scoperto un nuovo modo di esprimermi e comunicare, ed è avvenuto in maniera naturale. Quando ci penso, a volte, mi dico che è magia e dico grazie". E in quanto al feeling che si avverte con la De Grenet nel video, smentisce ma... non troppo! "Non rivelerò nulla neanche sotto tortura! - avverte -. Anche perché non c'è nulla da rivelare. Siamo molto amici e lei è una persona meravigliosa!".