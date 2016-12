Luca Argentero... che bella biondina!

11:47 - Tacchi alti e riccioli biondi per Luca Argentero, che sul set di "Fratelli Unici" si è trasformato in una mangiatrice di uomini. Certo, la posa a gambe larghe non è delle più aggraziate e anche per quanto riguarda il portamento c'è ancora tanta strada da fare. L'attore, però, padroneggia già con una certa disinvoltura le tecniche di seduzioni femminili e lo dimostra lanciando uno sguardo di fuoco alla telecamera.

In "Fratelli Unici" Argentero interpreta Lorenzo, un trentenne con la sindrome di Peter Pan che vive un rapporto di amore-odio con il fratello maggiore Pietro (Roul Bova), dal carattere più serio e posato. Nel cast anche Carolina Crescentini, nei panni della moglie di Pietro, e Miriam Leone.