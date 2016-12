Lourdes Maria, la figlia di Madonna sfoggia un bikini 'selvaggio'

08:20 - Look "selvaggio" in spiaggia per Lourdes Maria, che con una mamma come Madonna non poteva che essere un tipino audace. Per le sue vacanze in Costa Azzurra l'erede dell'ex Material Girl ha infatti optato per un bikini animalier e una minigonna che, tra un movimento e l'altro, si è sollevata lasciando vedere le mutandine del costume. A completare l'outfit da bad-girl un paio di occhialoni in stile Lolita e la sigaretta accesa tra le dita.