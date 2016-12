Lory Del Santo: "Sono stata corteggiata anche dalle donne"

10:56 - Lory Del Santo ha diretto il film "The Lady" con Natalia Bush, Gloria Contreras, Guendalina Canessa e Costantino Vitagliano. La regista riflette a tutto tondo sulla bellezza femminile: "Sono stata corteggiata da tante donne nella mia vita - dice a Chi -. Poi, però, ho sempre pensato che in una eventuale unione avrei dovuto fare l'uomo; come carattere io ho sempre comandato".

"Oggi non escludo niente. Anzi, una donna potrebbe meglio comprendere i miei desideri (certo più di un uomo) - conclude Lory -. Di questi tempi la donna ha un fascino a tutto tondo e ha tutto. Per me, ormai, l'amore è un pacchetto che chiunque può aprire. Se dentro c'è una donna, un uomo o ci sono più persone chi lo sa? La combinazione non conta più".