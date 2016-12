13 luglio 2014 Lorin Maazel, il mondo della musica piange il grande direttore d'orchestra E' morto a 84 anni a causa di complicazioni a seguito di una polmonite Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

01:23 - E' morto all'età di 84 anni Lorin Maazel. Il direttore d'orchestra e compositore, nato in Francia da genitori americani di origini ebree, era in Virginia, negli Stati Uniti, e aveva avuto delle complicazioni a seguito di una polmonite. A darne notizia il sito del Castleton Festival. Il maestro si stava preparando per la nuova edizione della kermesse musicale da lui organizzata. Ha al suo attivo numerosi premi e più di 300 incisioni discografiche.

Chiarot: "Un grande amico di Venezia e della Fenice" - "Con la scomparsa di Lorin Maazel muore un grande amico di Venezia e del teatro La Fenice". E' il ricordo del maestro di Cristiano Chiarot, sovrintendente del teatro "La Fenice". Chiarot ricorda che proprio alla Fenice c'è stata l'ultima apparizione in Italia del maestro, il 14 dicembre scorso in occasione del concerto per il decennale della riapertura del teatro veneziano distrutto nel 1996 da un furioso incendio. Lo stesso Maazel aveva inaugurato nel 2004 la riapertura della Fenice dirigendo la Traviata di Giuseppe Verdi. "Ricordo - rileva Chiarot - il suo affetto per il nostro teatro che avrebbe dovuto concretizzarsi in altri progetti futuri, ricorderemo sempre oltre alle sue straordinarie doti musicali l'affettuosità del suo sorriso". Maazel aveva trascorso parte della giovinezza proprio a Venezia e di questo andava fiero e La Fenice, come ricorda il sovrintendente, era da lui ritenuto uno dei suoi teatri preferiti.