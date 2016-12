10 gennaio 2014 Lorella De Luca, addio all'interprete di "Poveri ma belli" L'attrice fiorentina si è spenta a 73 anni. Lanciata da Fellini, divenne celebre grazie al film di Dino Risi. Fu la moglie del regista Duccio Tessari Tweet google 0 Invia ad un amico

09:34 - E' morta Lorella De Luca, amata interprete di "Poveri ma belli". Era nata a Firenze il 17 settembre del 1940, debuttò nel 1955 con Federico Fellini ne "Il bidone", poi l'anno seguente venne il film che la portò subito al successo. Sposò il regista Duccio Tessari con il quale ha girato nove pellicole.

Una diva a 16 anni. Questo divenne la De Luca quando il film di Dino Risi la portò a essere la piccola star di un film di culto. Un successo consacrato dai capitoli successivi della serie dei ragazzi sfortunati ma di buoni sentimenti, affresco di un'Italia dipinta con realistica leggerezza da Risi, un paese travolto dalle difficoltà del Dopoguerra e sollevato dalle buone intenzioni della rivincita: Belle ma povere e Poveri milionari. A parte la parentesi televisiva come valletta nell'amatissimo Musichiere di Mario Riva nel 1958, insieme all'altra "povera ma bella" Alessandra Panaro, fu interprete di tantissimi film, dal genere peplum tanto in voga in quegli anni, fino alla commedia in costume.



Del 1965 è il suo incontro artistico, che poi sbocciò in matrimonio, con il regista Duccio Tessari, con il quale ha girato in tutto dieci film e dal quale ha avuto due figlie, Federica e Fiorenza. Insieme girarono prima di tutto Una pistola per Ringo, dove recito' con lo pseudonimo di Hally Hammond al fianco di Giuliano Gemma, cosi' come Il ritorno di Ringo che usci' dopo pur essendo stato girato prima. Il sodalizio nella vita e nell'arte con Tessari la porto' a lavorare in suoi film come, Kiss Kiss Bang Bang (1966), Per amore..per magia (1966); Una farfalla con le ali insanguinate (1971); Uomini duri (1974); Safari Express (1976); La madama (1976) e L'alba dei falsi dei (1978).



Poi dopo una lunga assenza dal grande schermo torno' per Bonus Malus (1993) di Vito Zagarrio con Claudio Bisio, Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini. Fu l'ultimo film anche perche' dal 1994 una lunga malattia l'aveva costretta ad allontanarsi dal lavoro. Proprio nel settembre di quell'anno l'aveva lasciata anche l'amatissimo marito, Duccio Tessari.