Loredana Lecciso: "Non vivo più con Al Bano"

12:31 - Dopo il recente riavvicinamento, la coppia formata da Al Bano e Loredana Lecciso è di nuovo in crisi. La showgirl è pronta a giurare che Romina Power non c'entra, intanto in un'intervista esclusiva a "Chi" confessa: "Ormai da qualche mese non vivo più a Cellino con Al Bano, mi sono trasferita a Lecce da sola perché ho bisogno di riprendere in mano la mia vita".

"Non c’è stato un evento scatenante - prosegue - nessun litigio con Al Bano, tantomeno non c'è nessun legame con il suo riavvicinamento a Romina, ma avevo bisogno di ritrovare me stessa. Che cosa ne pensa lui? Siamo molto simili e ognuno rispetta le libertà dell’altro. E poi... la distanza fisica fa bene a un rapporto".



E per quanto riguarda i due figli che Loredana ha avuto dal cantante pugliese, dice: "Jasmine e Bido sono rimasti a Cellino, loro stanno benissimo là e poi vado a trovarli ogni weekend". La Lecciso conclude: "Credo che Al Bano e io, dopo 14 anni, stiamo vivendo il momento più maturo della nostra relazione. Se dovessero arrivare nuovi amori? Non voglio dare vincoli né averne".