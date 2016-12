Loredana Errore e i ricordi dell'incidente: "Sotto la pioggia ho pregato Dio..."

A un anno di distanza dall'incidente d'auto nel quale ha rischiato di perdere la vita, la cantante Loredana Errore torna a parlare di quanto accaduto ricordando quella sera in un post su Facebook. "Mi misi a pregare Dio perché mi facesse capire di che entità fosse il danno - scrive - e se potevo far qualcosa per riparare". E poi ringrazia per questo anno "di incontri semplici e indelebili, grazie per questo grande rispetto e amore incondizionato".

Loredana quindi si è lasciata alla spalle il momento più brutto e ora può ricordarlo senza problemi. "Quei momenti me li ricordo ancora, ad un tratto non ho sentito nulla, sotto la pioggia, ai piedi dell'Ulivo mi misi a pregare per i miei cari affinché non sopportassero il mio peso, per le persone che non avevo salutato prima, insomma pregai Dio perché mi facesse capire di che entità fosse il danno e se potevo far qualcosa per riparare".



Poi all'improvviso la luce... "Sentii li che avrei potuto riprendere forze, quando lungo il bacino cominciai a sentire delle scosse, potevo farcela - racconta -. Ricordo che mi sentivo protetta nonostante la situazione grave, mi sentivo come liberata da certi pesi, ansie e tensioni".

Ora è il momento dei ringraziamenti per un anno che comunque si è rivelato importante per crescere. "È stato un anno di incontri semplici e indelebili, di gente che ti guarda e resta in silenzio, grazie per questo grande rispetto e amore incondizionato. Grazie Raga per essermi stata vicino tutto questo susseguirsi di notti e albe vissute a pieno dei loro colori e stagioni".