Lola Ponce, per una sera ancora Esmeralda: una zingara con il pancione

13:44 - Di nuovo Esmeralda, di nuovo all'Arena di Verona. Ma questa volta per Lola Ponce riprendere il suo ruolo storico nel musica di Riccardo Cocciante, "Notre Dame de Paris", ha avuto un sapore speciale. La showgirl argentina è infatti incinta del secondo figlio, e così per una volta Esmeralda è diventata una sensuale zingara con tanto di pancione.

La Ponce veleggia ormai verso il sesto mese di gravidanza ma questo non l'ha certo fermata dal salire sul palco e dare tutto. L'occasione è stata la serata speciale, tra pop e lirica, che si è svolta nell'anfiteatro veronese il primo giugno. Lola ha postato però solo qualche ora fa le foto del backstage, che la ritraggono durante la preparazione e con il resto della sua famiglia.



"Quando mi hanno chiesto di interpretare Esmeralda un'altra volta, ho detto subito di sì - ha dichiarato lei a "Brescia Oggi" -. È stata un'occasione speciale e non volevo che mio figlio o mia figlia la perdesse. E poi 'Notre Dame de Paris' lo porto nel cuore e lo porterò per sempre. Mentre facevo Esmeralda nel 2002, per la prima volta, immaginavo di innamorarmi e crearmi magari una famiglia". Ora la famiglia ce l'ha. E la porta pure sul palco con sé.