Little Tony, parla la figlia Cristiana Ciacci: "Combatto l'anoressia da 13 anni"

12:26 - Una infanzia di assenze tra un padre famoso sempre in tour e una madre persa a 18 anni. La vita di Cristiana Ciacci non è stata facile e a Diva e Donna si racconta un anno dopo la morte di Little Tony. "Io e lui ci eravamo ritrovati da poco. Sono cresciuta da sola. Mi mancano, ma sono arrabbiata con i miei genitori - spiega -, perché per me non ci sono stati. Forse è per questo che combatto contro l'anoressia da 13 anni".

"Ci combatto da 13 anni e ho avuto almeno dieci diversi psicologici. - spiega Cristiana - Alla base c'è il bisogno di avere il controllo assoluto sul mio corpo, visto che non lo ho avuto sulla mia vita famigliare. Molto c'entra la danza: ero assistente della mia insegnante quando tutto è iniziato, nel maggio 2010. Dovevo essere la migliore, non solo tecnicamente, ma anche fisicamente. Una ballerina ha un rapporto costante con lo specchio e deve essere leggera, filiforme, muscoli e pelle, nulla di più... Sfidi madre natura, che a me, per di più, ha dato una quinta di reggiseno. Vuoi plasmarti ti dici: 'Perché non possono essere magra anche con questo seno?' Tutto ti sembra lecito: digiuni, purghe...".



E il papà come la prendeva? "Erano liti furibonde tra noi. Lui non la concepiva come malattia. Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell'anima. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola. Non ho fatto in tempo a spiegargli".