Lindsay Lohan sobria, parte la rinascita

13:15 - Look insolitamente sobrio, viso acqua e sapone, voglia di raccontarsi. La rinascita di Lindsay Lohan parte dal Sundance Film Festival dove la bad girl di Hollywood ha presentato il nuovo film "Inconceivable". Dopo rehab, debiti e problemi giudiziari, l'attrice annuncia di voler ripartire: "A marzo torno a recitare".

E pensare che per smarcarsi dagli eventi mondani aveva disertato persino il red carpet del festival del cinema di Venezia dove è stato presentato il film "The Canyons" in cui ha recitato con il pornoattore James Deen. Adesso Lindsay si sente pronta a ricominciare. Tanto che a Park City l'hanno vista bere solo acqua. Sarà la volta buona?