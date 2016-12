9 luglio 2014 Lindsay Lohan e Shia La Beouf da stelle Disney a cattivi ragazzi Gli attori che hanno conosciuto il successo giovanissimi spesso non reggono la popolarità e in alcuni casi sono stati arrestati per guida in stato di ebbrezza Tweet google 0 Invia ad un amico

09:34 - Si sa il successo a volte è difficile da gestire e molto spesso le star della tv come del cinema si rifugiano nell'alcol o nell'uso di droghe. E' il caso delle ex stelle della Disney che hanno conosciuto la popolarità giovanissimi ma che poi da grandi sono diventati bad girl o bad boy. Ad esempio, Lindsay Lohan e Shia LaBeouf finiti spesso in fatti di cronaca per guida in stato di ebbrezza.

Ma tra gli altri attori e cantanti che hanno conosciuto il successo grazie alla Disney ci sono anche Kirsten Storms, Mitchel Musso e Phill Lewis. Non consideriamo nella lista eccezioni come l'ex Hannah Montana Miley Cyrus perché lei ha fatto discutere più a causa delle provocazioni hot che per problemi legati ad alcol o sostanze stupefacenti.