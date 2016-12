29 maggio 2014 Lily Allen si è ripresa: e lo dimostra con un balletto in topless in camerino Il ricovero in ospedale di qualche settimana fa è solo un brutto ricordo: la popstar ha ripreso i concerti. E il gusto per le provocazioni... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:58 - Dopo la paura di qualche settimana fa, con il ricovero in ospedale, Lily Allen è tornata pienamente in forma. E ha ripreso così a provocare ironicamente come è nel suo stile. Eccola quindi riprendersi (e postare il video su Instagram), mentre balla in camerino, in topless, vestita solo di un pantaloncino contenitivo.

D'altro canto Lily ha dimostrato più volte di essere senza peli sulla lingua e spregiudicata quanto basta per lanciarsi in situazioni provocatorie. Dalla pipì "immortalata" via social alle canzoni che se la prendono con l'utilizzo commerciale dell'immagine femminile.



Per non parlare dell'autoironia di cui Lily è dotata: basta vedere, tra le foto postate di recente su Instagram, quella dove indossa un copriorecchie a forma di seno, o lo stesso video del balletto, dove è sì in topless, ma allo stesso tempo non si preoccupa di farsi vedere con indosso un pantaloncino contenitivo di quelli che modellano le gambe e strizzano la pancetta. Certe "preoccupazioni" Lily le lascia volentieri ad altre popstar.