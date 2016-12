Lily Allen senza freni: nudo e pipì su Instagram

11:11 - Per il lancio del suo nuovo album "Sheezus", che uscirà il prossimo 5 maggio, Lily Allen si è trasformata in una bad-girl trasgressiva e spudorata. La cantante ha infatti pubblicato su Instagram uno scatto in cui appare nuda, con solo un cartello all'altezza delle parti intime. Qualche tempo fa aveva invece codiviso via social i suoi bisognini in strada, commentando orgogliosa: "6 metri di pipì". Ovviamente si sono scatenate furiose polemiche.

Lo scatto senza veli ha provocato reazioni diverse tra i suoi fan, che si sono divisi tra chi approva la scelta di mostrarsi nuda e chi la accusa di strumentalizzare il suo corpo.



Un commento in particolare (poi cancellato dalla pagina) criticava il modo in cui la cantante utilizza il social network: "Se Lily Allen intende pubblicare foto come questa, deve smettere di usare Instagram e andare su Facebook. E' osceno. I bambini usano Instagram e non vogliono vedere questo!". Insomma va bene tutto, ma che resti almeno su Facebook.