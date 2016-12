Lily Allen, il capezzolo sguscia fuori

14:22 - Lily Allen ha sorpreso il pubblico del del V festival di Chelmsford, l'evento che si tiene a fine agosto nella zona a est di Londra, regalando un topless da brivido. La cantante si è infatti presentata sul palco fasciata in una tutina aderente aperta sul davanti, senza reggiseno, e durante la performance le è "scappato" un capezzolo. La popstar non si è però accorta di nulla e ha continuato a cantare come se nulla fosse.

Ma non è certo la prima volta che il vestito tradisce la cantante inglese. La star aveva infatti sfoggiato la stessa tutina per aprire il concerto newyorkese della collega Miley Cyrus, incappando nel medesimo incidente sexy. La Allen sembra quindi essere affezionata a questo capo d'abbigliamento, nonostante il rischio di incidenti osé. O forse proprio per questo.