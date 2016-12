Lily Allen finisce in ospedale: "Non smetto più di vomitare"

10:19 - Il viso bianco, lo sguardo perso, una flebo al braccio. Lily Allen cinguetta su Twitter una foto shock dal letto d'ospedale in cui annuncia ai fan di stare male: "Non riesco a smettere di vomitare, ho pure la febbre", ha scritto. La cantante è tuttora ricoverata ma rassicura i fan: "Mi stanno facendo degli ulteriori accertamenti. Grazie a tutti per i vostri messaggi".

E' appena tornata sulla scena musicale con il nuovo album "Sheezus" e nelle settimane scorse ha fatto parlare di sé per le foto di nudo e quelle in cui faceva la pipì in strada finite in Rete. Stavolta però la cantante è stata male, tanto che addirittura lei avanza l'ipotesi di "essere stata avvelenata".



Lily ha aggiornato i fan in tempo reale sul social network, postando le foto del comodino con l'acqua e quelle dei fiori che le ha regalato un'amica e poi ha aggiunto: "Sono ancora in ospedale e ancora malata".