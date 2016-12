11:26 - "Ciao a tutti, eh! Grazie per essere qui, e da qui si gode una bellissima vista. Anzi, una visione, una mondovisione!". Accolto da un boato, Ligabue compare sul palco dell'Olimpico a Roma dove ad applaudirlo ci sono 60mila spettatori. Tutto esaurito (sold out anche il 6 e 7 giugno a Milano) per uno show fatto di rock, passione, ricordi, emozioni. Oltre due ore di musica che mandano in delirio il pubblico.