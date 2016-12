Ligabue: sold out allo stadio San Siro di Milano tra rock, famiglia e politica 

09:03 - "Expo, Mose e poi?". Con questo interrogativo su politica e tangenti, apparso su 528 mq di megaschermo, è iniziata la prima delle due date di Ligabue a San Siro, decimo sold out della carriera nel tempio della musica rock milanese. Oltre due ore di rock serrato, 26 brani in scaletta tra hit e brani di "Mondovisione" - c'è anche spazio per ricordare la famiglia - per lo show più solido, politico e riuscito della sua carriera. Tra il pubblico anche due fan d'eccezione: i neo-sposi Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

"Per diversi motivi ci insegnano che il dolore è necessario e ci chiediamo perché capiti a noi. Non lo sappiamo ma sappiamo che possiamo ripartire da noi", ha detto Ligabue che di solito parla poco ma in "Mondovisione Tour" non si è risparmiato. Sia in prima persona che attraverso le parole e citazioni sul megaschermo tondeggiante, ha chiarito il suo pensiero sulla situazione attuale italiana specialmente prima e durante l'esecuzione de "Il sale della terra". Tra tutte la citazione "Più grande è il potere, più pericoloso è il suo abuso" di Edmond Burke, oltre ad alcuni dati Istat come i costi totali della politica nel 2013 (diretti e indiretti) che ammontano a 23.2 miliardi di euro.



Ligabue non si è risparmiato sul versante live e già subito con "Il muro del suono" ha voluto dare una impronta esplicitamente rock al concerto. Poi la scaletta è proseguita senza sosta con "Il volume delle tue bugie", "I ragazzi sono in giro" con il pubblico in delirio a saltare così come è successo su "Balliamo sul mondo", in "Per sempre " uno dei brani più toccanti della carriera del rocker sono apparse le immagini di famiglia su un carillon, "Le donne lo sanno" con inizio acustico per poi esplodere con potenza rock e "Il giorno di dolore che uno ha".



Prima di "Siamo chi siamo" Liga, in versione guru, ha spiegato: "Succede che ci poniamo delle domande esistenziali del tipo chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Vi vorrei dare una risposta almeno per un'ora sul da dove veniamo: dall'utero di mamma. Da dove arriviamo? Nelle prossime due ore siamo qui e chi siamo? E' Siamo chi siamo".



Per "Non è tempo per noi" Ligabue si è spostato con una passerella al centro del pubblico che in delirio ha alzato i telefonini per riprendere il loro idolo a distanza ravvicinata. Sempre i fan sono stati i veri protagonisti del concerto cantando da soli il medley di "Niente Paura", "Viva" e "Marlon Brando". Nella seconda metà del concerto non poteva certo mancare "Piccola stella senza cielo", "Il meglio deve ancora venire" e uno dei brani più amati dai fan "Tra palco e realtà". Bis affidati a "Quella che non sei", "Certe notti" e "Con la scusa del r'n'roll". Si replica sempre a San Siro stasera, 7 giugno, con un altro sold out, l'undicesimo della carriera di Ligabue che corona il suo anno d'oro anche con l'album "Mondovisione", uscito a novembre e certificato cinque volte platino.