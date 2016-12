Ligabue si sdoppia: concerti prima nei palazzetti e poi negli stadi

15:27 - Sembra averci preso gusto Ligabue per le sorprese dopo l'apparizione al Festival di Sanremo. Il cantautore ha svelato un nuovo tour, prima delle tappe negli stadi dal 30 maggio, di 11 live nei palasport italiani. "Mondovisione Tour - Piccole città" inizia il 27 marzo dal paese del rocker Correggio (RE). "Comincio nel palasport in cui ho cantato più di 20 anni fa - dice Liga - Per poi passare agli stadi. E poi andare in Europa e nel mondo".

Queste le date di "Mondovisione Tour - Piccole città": il 27 marzo al Palasport Dorando Pietri di Correggio (RE); il 29 marzo al Palasport di Fossano (CN); il 31 marzo al Palaruggi di Imola (BO); il 2 aprile al Palasport di Salsomaggiore Terme (PR); il 4 aprile al Palasport di Latisana (UD); il 6 aprile al Playhall di Riccione (RN); l’8 aprile al Palasport Bernardo Speca di San Benedetto del Tronto (AP); il 10 aprile al Palasport di Colle Val D’Elsa (SI); il 12 aprile al Palasport Paternesi di Foligno (PG); il 14 aprile al PalaFrosinone di Frosinone; il 16 aprile al Pala Basento di Potenza. I biglietti potranno essere acquistati (posto unico al prezzo di 43.50 euro+prev. per un totale di 50 euro) esclusivamente presso la biglietteria predisposta all’interno del truck “Liga-Village” che stazionerà nelle città che ospiteranno gli eventi, 3 giorni prima rispetto alla data del concerto stesso (modalità, luoghi e orari precisi verranno pubblicati su www.ligachannel.com e su www.fepgroup.it).



Queste le date di “Mondovisione Tour - Stadi": il 30 e il 31 maggio allo Stadio Olimpico di Roma; il 6 e il 7 giugno allo Stadio San Siro di Milano; l’11 e il 12 giugno allo Stadio Massimino di Catania; il 12 luglio allo Stadio Euganeo di Padova; il 16 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze; il 19 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara; il 23 luglio allo Stadio Arechi di Salerno.