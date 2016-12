Ligabue, regalo ai fan per San Valentino

18:49 - Dopo "Il sale della terra" e "Tu sei lei", Luciano Ligabue ha scelto dal disco "Mondovisione" (certificato cinque volte platino e album più venduto del 2013) il nuovo singolo "Per Sempre". Il video, diretto da Cosimo Alemà, sarà proiettato in anteprima prima dell’inizio degli spettacoli di venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, nelle 447 sale digitali di Uci Cinemas e da sabato 15 sarà online su tutti i canali Web ufficiali di Ligabue.

Luciano Ligabue ha anche annunciato sul suo diario virtuale che ci sarà qualche cambiamento nella band che lo accompagnerà nel "Mondovisione Tour - Stadi 2014", al via dal 30 maggio. "Dovremo fare a meno di José “Sorriso” Fiorilli (“Ciao José, ci mancherai”) e di Kaveh Rastegar (“Take care buddy. Wish you the best”) - scrive il cantautore - . Abbiamo deciso di proseguire con una persona sola alle tastiere, quindi ci sarà soltanto un ingresso, quello del nuovo bassista. In questo periodo, fra le tante altre cose, abbiamo fatto una serie di audizioni e la nostra scelta è caduta su Davide Pezzin, nuovo compagno d'avventure, a cui diamo il benvenuto nella nostra squadra".