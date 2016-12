Ligabue: nel 2013 nessuno ha venduto tanti album come lui

10:43 - Mondovisione di Ligabue è stato l'album più venduto del 2013, secondo la classifica FIMI GfK. Un risultato tanto più pesante se si pensa che l'album "Mondovisione" è uscito solo il 26 novembre: in un mese è riuscito a essere certificato quattro volte album di platino. A seguire ci sono I Modà con "Gioia non è mai abbastanza!" e Jovanotti con "BACKUP 1987-2012 Il best". La musica italiana domina la top ten con nove artisti.

Dietro il terzetto del podio si trovano Moreno, Emma, Fedez, Marco Mengoni, Laura Pausini, Max Pezzali. Unici stranieri gli One Direction con "Midnight Memories" in ottava posizione. Emma risulta quindi la donna che più ha venduto grazie all'album "Schiena" e alla sua ripubblicazione con bonus acustico, "Schiena vs schiena".



Analizzando i 100 dischi più venduti emergono dati curiosi ed interessanti. Per esempio si nota come album che hanno avuto grande riscontro mediatico e di critica, come per esempio "Sulla strada" di Francesco De Gregori, si trovino in fondo (nel caso specifico all'88.mo posto), ma anche che big mondiali del calibro di Katy Perry o Lady Gaga da noi in realtà raccolgano piuttusto poco (50.ma la seconda, addirittura 69.ma la Perry).



Tra i singoli digitali invece gli stranieri la fanno da padrone. A dominare è stato il tormentone "Get Lucky" dei Daft Punk con Pharrell Williams. Ma a seguire ecco Avcii, Robin Thicke, P!nk, Britney Spears, David Guetta. Unico "intruso" nella top 10 è Marco Mengoni, con "L'essenziale", al terzo posto.