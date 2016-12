Liam Payne si rompe il braccio destro durante la breakdance

11:03 - E' sempre stato un burlone, ma stavolta il "gioco" gli è costato caro. Liam Payne si è infatti rotto il braccio destro a causa della breakdance e si è fatto immortalare (la foto è finita subito su Instagram) con il gesso durante il party per il 21esimo compleanno del collega dei One Direction Niall Horan. Le fan si sono subito preoccupate, lui però le ha rassicurate con un bel sorriso.

In realtà ci sono ben due versioni sulla causa dell'incidente. Il "Sun" riferisce che lo staff del cantante ha sottolineato che si è fatto male durante un allenamento ed è stato portato subito in ospedale per accertamenti. Un amico di Payne, tale Andy Samuels, invece su Twitter ha scritto: "Abbiamo deciso di fare la breakdance, è stato trascinato via. Si sa come vanno queste cose.. ahah!". Una cosa è certa, Liam sta bene ed è pronto ad affrontare un'altra tappa dell'interminabile tour.