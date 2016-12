Leonardo DiCaprio, divo dai mille segreti

14:35 - Il fatto di non aver mai impugnato l'Oscar non è l'unica notizia sorprendete della vita di Leonardo DiCaprio, che nasconde molti altri segreti. Prima di tutto il suo nome. E' stato scelto dalla madre perché l'attore diede il suo primo calcio proprio davanti ad un'opera di Da Vinci. Il divo è inoltre sopravvissuto all'attacco di uno squalo e ad un incidente in paracadute, salvato in extremis dal suo istruttore.

La sua carriera è costellata di successi, ma nel 1995 vietò la distribuzione di un suo film in tutti gli Stati Uniti perché lo trovava troppo brutto. Si trattava della pellicola indipendente "Don's Plum", in cui appariva al fianco di Tobey Maguire.



Il nome italianeggiante contribui in parte al successo, ma il suo primo agente non era dello stesso parere e gli consigliò di cambiarlo nel più tradizionale Lenny Williams. Per fortuna l'attore non gli diede retta e si tenne il nome originale.



Nel 1997 "Titanic" lo consacrò nel mondo di Hollywood e il legame con questo film ha segnato anche la vita personale di DiCaprio. Insieme a Kate Winslet, infatti, l'attore nel 2009 pagò le cure mediche per l'ultima sopravvissuta del Titanic, Miss Millvina Dean.