25 luglio 2014 Leonardo DiCaprio: barca, amore e pancetta La star di Hollywood a Saint Tropez per un galà di beneficenza e qualche giorno di vacanza con la fidanzata modella

09:41 - Leonardo Di Caprio si è recato a Saint Tropez per un galà di beneficenza, organizzato dalla sua Fondazione. L'attore ha raccolto oltre 18 milioni di euro per la salvaguardia degli ultimi siti incontaminati della Terra. Nel frattempo però con la sua fidanzata, la top model Toni Garrn, DiCaprio ha passato qualche ora in barca. Tra un tuffo e l'altro il divo di Hollywood ha mostrato la pancetta, fiero e noncurante dei paparazzi.