Le locandine ribattezzate con i commenti

15:59 - Quante volte un film ha tradito le nostre aspettative grazie ad una locandina intrigante o un trailer ben confezionato? Per evitare ad altri spettatori la stessa delusione su Facebook è nato un gruppo ad hoc, che sostituisce i titoli dei lungometraggi prendendo in prestito i commenti pubblicati sul sito cinematografico Cineblog01. Così "Blue Valentine" diventa "Ho perso il mio tempo", mentre il drammatico "Stoker" viene ribattezzato "Mattone".

Il giudizio degli spettatori è impietoso e non risparmia neanche i film d'autore: "Pietà" diventa "Leone d'oro? E come?"; "Shining" si trasforma in "E dovrebbe far paura?" mentre "Old Boy" viene liquidato come "Una noia".