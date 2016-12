Laura Pausini, ricorda la nonna su Facebook: "Eri tu la vera rock star"

12:11 - "Adoro aver avuto una nonna come te un po' pazzerella... Quando a 16 anni i miei non mi compravano il motorino eri proprio tu di nascosto a prestami il tuo... Si, perché tu eri la vera rock star di casa...". Con queste parole Laura Pausini condivide la scomparsa della nonna novantenne con tutti i suoi fan mentre posta una foto con lei su Facebook.

"Per quello che che ci hai insegnato pur essendo diversa da tutto il resto della famiglia e così immensamente simile a me, grazie nonna...". Parole commoventi quelle scritte dalla cantante che ha potuto godere del supporto di tutti i suoi fan. Attualmente la Pausini è impegnata con il suo tour in Sudamerica e ha da poco iniziato l'avventura come coach di La Voz Mexico ma questo non le ha impedito di correre a dare l'ultimo saluto alla nonna prima che morisse, dimostrando, ancora una volta, l'attaccamento il suo attaccamento alla famiglia.