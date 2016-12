Laura Pausini, regina della musica al Festival Vina del Mar in Cile

16:26 - Laura Pausini è stata invitata dagli organizzatori del Festival di Vina del Mar per festeggiare il suo ventennale di carriera. La cantante ha conquistato quattro premi: Torcia d'Argento, Torcia d'Oro, Gabbiano d'Argento e il Gabbiano d'oro, assegnati in base al gradimento del pubblico. Sul palco ha cantato in spagnolo "La solitudine", "Strani amori", "Incancellabile", "E ritorno da te", "Vivimi", "Tra te e il mare", "Benvenuto" fino a "Limpido".

"E' stato bellissimo per me festeggiare con il mio amato pubblico latino americano questi vent'anni di musica insieme. - ha detto Laura - Mi sono sempre stati vicini, non mi hanno mai abbandonato. Ero emozionatissima perché cantare per un pubblico così vasto non è certo facile, anche dopo tanti anni di esperienza. Io e la mia band, la mia orchestra e i miei ballerini siamo orgogliosi di essere stati parte di quello che viene chiamato il Festival di tutti i Festival".



Laura Pausini ha annunciato in questi giorni che il calendario di The Greatest Hits World Tour si arricchisce di nuove date. Dopo il Sud America, USA e Canada, infatti, la cantante sarà nuovamente in Italia: all’arena di Verona (2 e 3 maggio) e al Teatro Antico di Taormina (10 e 11 maggio). A seguire, per la prima volta, l’artista si esibirà anche in Australia, a Melbourne (12 giugno) e a Sydney (14 giugno) e in Russia, toccando Mosca (21 giugno) e San Pietroburgo (25 giugno), per poi tornare oltre oceano, a Los Angeles (3 ottobre) e Las Vegas (4 ottobre).