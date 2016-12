Laura Pausini, piccola e dolce

15:59 - Sguardo da furbetta ma già con l'aria di chi sa che della musica non potrà fare a meno. Ecco Laura Pausini da piccola in uno scatto che la stessa cantante ha pubblicato per i festeggiamenti del suo 40esimo compleanno, il 16 maggio scorso. Già allora Laura cantava e ascoltava i preziosi consigli del papà Fabrizio che l'ha sempre portata con sé durante le serate ai pianobar. Ed è grazie a lui se la cantante ha creduto in un sogno e ce l'ha fatta.

Intanto è prevista per domani la consegna dei World Music Awards 2014, e questo è il quinto riconoscimento che Laura Pausini ritirerà a Montecarlo, accanto a star mondiali del calibro di Mariah Carey e Ricky Martin. L'artista riceverà il Premio alla Carriera che coincide con i festeggiamenti del suo ventennale, iniziati nel febbraio 2013.



Laura ripartirà poi in tour a Valladolid in Spagna (7 giugno), Melbourne (12 giugno), Sydney (14 giugno), Mosca (22 giugno), San Pietroburgo (24 giugno), Locarno (10 luglio), Caserta (15 luglio) e all'Arena di Verona (9 settembre).