29 luglio 2014 Laura Pausini, ironia sull'incidente hot: "L'hanno vista? Ce l'ho come tutte" Nel corso dell'ultima canzone di un concerto in Perù, l'accappatoio che indossava si è aperto mostrando più del dovuto. Ma la cantante ha reagito con prontezza... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:17 - Fuori programma piccante per Laura Pausini nel corso di un concerto in Perù. Un incidente può capitare a tutte, la differenza sta nel come lo si affronta: la cantante romagnola ha scelto l'ironia. Mentre eseguiva l'ultimo brano dello show in accappatoio, questo si è aperto mostrando decisamente più del dovuto. Pronta la reazione della Pausini: "Se l'hanno vista l'hanno vista - ha esclamato -, ce l'ho come tutte le altre! Buonanotte a tutti".

Avrebbe potuto far finta di nulla o chiudere l'accappatoio con preoccupazione andando avanti con il brano. Invece la Pausini, da animale da palcoscenico qual è, ha trasformato l'imprevisto in una chiusura a effetto, giocandoci e ironizzandoci.



La cantante stava eseguendo il brano "Jamàs Abandonè" in accappatoio dopo l'ennesimo cambio d'abito e un imprevisto nel backstage. Un finale di concerto in forma "intima" che ha finito con il diventare un po' troppo intimo. Che sotto indossasse qualcosa o meno non è chiaro dalle immagini, ma in realtà a togliere ogni dubbio ci ha pensato proprio lei con la sua affermazione, rendendo in ogni caso gustoso il siparietto. Inutile dire che il video è subito diventato virale in Rete.