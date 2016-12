25 settembre 2014 Laura Pausini, festeggia in Messico gli 80 anni di Sophia Loren La cantante, amica di famiglia della diva, è stata tra i protagonisti della festa organizzata a Città del Messico Tweet google 0 Invia ad un amico

15:06 - Festa speciale per Sophia Loren per i suoi 80 anni. In Messico la diva è stata infatti celebrata con una serata che ha visto ospiti grandi stelle internazionali. Tra queste anche Laura Pausini che, attualmente impegnata in Messico come giudice internazionale de "La Voz", ha partecipato all'evento, organizzato da Carlos Slim al Museo Soumaya di Città del Messico.

Uno dei momenti più intensi è stato proprio l’esibizione a sorpresa della Pausini, amica della famiglia, che ha dedicato all'attrice da Oscar un sentito ed emozionante "Buon compleanno" in italiano. La cantante italiana più amata nel mondo ha poi unito la sua voce a quella di Edoardo Ponti in "Las mañanitas" (canzone di compleanno tipica messicana), accompagnata da una orchestra mariachi, come omaggio alla grande attrice che Laura ha definito “la donna italiana per eccellenza” e come segno d’amore per la terra azteca.