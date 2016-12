Laura Pausini contro una vicina di ombrellone "cafona"

17:13 - Laura Pausini si è recata al mare con la nipotina e la sorella. La cantante ha passato lo smalto a tutte e due ma una vicina di ombrellone un po' invadente avrebbe puntato il dito contro di lei: "Sì dà lo smalto in spiaggia che cafona! Con tutte le estetiste che avrà!". Laura ha risposto a tono ma con una punta di ironia su Facebook e con una linguaccia, respingendo le accuse.

"Capisco che da fuori sembri tutto più grande di quello che è e che si faccia fatica ad immaginare la mia vita ma mi sento sempre e da sempre normale. - scrive la popstar - E così mi comporto. Oggi in spiaggia ho dato lo smalto a mia nipote x giocare e poi a me e mia sorella. Una signora schifata dal mio comportamento ha detto ad alta voce : la Pausini si da lo smalto in spiaggia che cafona!! Con tutte le estetiste che avrà!! Signora io non ho nessuna estetista privata".



"Anche se mi capita per lavoro di conoscere dei bravissimi professionisti del settore. - conclude - Quando non lavoro però preferisco darmi lo smalto da sola e anche in spiaggia insieme alla mia famiglia. Signora sa cosa le dico? Lei è una gran cafona! Anzi una patacca!".



AD OTTOBRE TOUR NEGLI STATI UNITI - Intanto Laura ha annunciato anche il prossimo tour negli Stati Uniti da ottobre: il 18 sarà a Los Angeles (The Greek Theatre), il 19 a Las Vegas (The Pearl@The Palm), il 23 a Chicago (The Chicago Theatre), il 25 ad Atlantic City (Taj Mahal) e infine il 26 a Mashantucket (MGM Theatre).