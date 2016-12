Laura Pausini: "Che ansia, compio 40 anni a maggio e mi fa senso"

12:00 - Laura Pausini conquista la copertina di Myself, svelando le sue paure di donna e di mamma. La cantante è impegnata nel tour mondiale per celebrare il ventennale della carriera, mentre nella vita si sta avvicinando ai fatidici "anta": "Mamma che ansia, compio a maggio 40 anni e mi fa senso. Ho passato metà della vita da famosa, di quella da normale non mi ricordo molto. Finché non c'era mia figlia ho visuto senza rallentare mai".

Una carriera intensa per la Pausini, che sul lavoro non si è mai risparmiata perché "sentivo che c'era sempre una possibilità di miglioramento e non volevo perderla. Se potessi tornare indietro farei le cose con più calma".



L'arrivo di Paola le ha però sconvolto la vita, e da quando c'è lei ammette di non litigare più come prima e di lasciar correre perché "davanti a tutto c'è Paola e mi sento più leggera. Se le cose ti vanno bene, al mattino alzati e ringrazia".



Una famiglia impegnativa quella della Pausini, visto che il compagno Paolo Carta ha già tre figli. All'inizio le cose per la coppia non sono state e semplici e "quando ho capito che ero innamorata di lui, volevo respingerlo".Ora però il loro amore va a gonfie vele e sulla data delle nozze ammette che "ci sposeremo di sicuro, però non a breve, Paolo me l'ha chiesto due anni fa".