21 maggio 2014 Laura Chiatti tra sexy burlesque e l'amore per Marco Bocci L'attrice racconta a "Vanity Fair" il suo nuovo ruolo al cinema e parla della storia con il collega che presto sposerà Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:52 - Una donna che rinuncia alle proprie ambizioni per amore e che per necessità scopre l'arte del burlesque. Laura Chiatti è la protagonista di "Pane e Burlesque", il film dell'esordiente Manuela Tempesta nelle sale dal 29 maggio. A Vanity Fair l'attrice racconta il nuovo ruolo, il periodo "difficile" che sta attraversando la sua carriera e l'amore per Marco Bocci, che sposerà il 4 luglio.

"Ho scoperto che il Burlesque è un'arte molto precisa e difficile - racconta Laura - ma ho capito che per il ballo non sono tagliata. Il canto invece mi dà emozioni così forti che non le provo nemmeno quando recito".



La Chiatti confessa anche un rammarico per la carriera che non ha avuto gli sviluppi che si aspettava: "Forse aver cominciato presto con film importanti ha reso le cose più difficili, soprattutto se sei bella, è difficile che un regista ti prenda per trasformarti, scelgono direttamente attrici meno piacenti".



Per fortuna c'è l'amore, quello sbocciato per il collega Bocci che presto sposerà: "E' l'uomo giusto, quello con cui passare tutta la vita, l'ho riconosciuto subito. Avere in comune le radici umbre e lo stile di vita aiuta. Ho tanta voglia di un figlio, da sempre".