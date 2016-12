9 giugno 2014 Latinoamericando, due mesi di festa internazionale alle porte di Milano Torna per la 24.ma edizione l'expo dedicato alla cultura latino americana. Dal 17 giugno al 19 agosto musica, cibo, mostre e la possibilità di seguire i Mondiali di calcio Tweet google 0 Invia ad un amico

15:44 - Torna dal, 17 giugno al 19 agosto, "Latinoamericando Expo", la più importante manifestazione a livello europeo dedicata alla cultura latinoamericana giunta alla 24.ma edizione. Tra i protagonisti di quest'anno Ana Tijoux, Maria Gadù, Olodum, Daddy Yankee e Farruko. Nell'area ci saranno i consueti stand gastronomici, mostre e la possibilità di seguire tutte le partite dei Mondiali di calcio in Brasile.

Come ormai da anni ad accogliere l'expo sarà l'area esterna, sapientemente allestita, del Forum di Assago, alle porte di Milano. Alle migliaia di visitatori che ogni anno decidono di conoscere tutte le sfumature dell'America Latina senza spostarsi da Milano, l'edizione 2014 della rassegna offre l'eccellenza della musica, della cultura, della solidarietà, della gastronomia, dell’artigianato e delle tradizioni dei paesi latini facendo nascere una vera e propria città latina nel cuore pulsante di una Milano sempre più europea.



Tante le novità dell'edizione 2014, prima tra tutte un doppio spettacolo tutte le sere: al tradizionale appuntamento con il main stage si aggiunge il palco di Talento Latino, una vetrina per artisti e band emergenti che potranno esibirsi davanti al pubblico e conquistare la possibilità di aprire uno speciale concerto targato Latinoamericando Expo il prossimo autunno; una festa per il 50° compleanno di Mafalda e i 60 anni di carriera del suo ideatore Quino, con una serie di iniziative speciali e una mostra interamente dedicata alla "bambina terribile" più celebre al mondo; e ancora, l'iniziativa Latino Vale Doble che permette a tutti i cittadini latinoamericani di invitare gratuitamente un amico.



La manifestazione è patrocinata da Comune di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia e Consolati dei paesi dell'America Latina ai quali si aggiunge, per il terzo anno consecutivo, il patrocinio di Expo 2015. All'interno del villaggio ci sarà uno spazio per promuovere le tante iniziative collegate all'evento del 2015 e per l'occasione il festival si aprirà altre nazioni, le cui comunità straniere sono presenti sul territorio italiano. Un'iniziativa fortemente voluta da Franca De Gasperi, che è stata nominata ambasciatrice di Women For Expo, la rete di donne di tutto il mondo creata in occasione di Expo 2015.