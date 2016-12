Lando Buzzanca: "Mi sono prostituito per mangiare"

10:45 - "Mi sono prostituito per mangiare". E'un Lando Buzzanca choc quello che si è raccontato in una lunga intervista con Domenico Marcella per ilgiornaleOFF. Dagli esordi difficilissimi, inseguendo il desiderio di riscatto dalla povertà e "la voglia di emulare gli attori che in teatro parlavano un italiano perfetto, affiancati da donne bellissime", al più recente dolore per la scomparsa della moglie: "Ho urlato come un animale ferito. Ho capito che avevo lavorato una vita solo per lei".

