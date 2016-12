Lana Del Rey torna ed è subito boom

13:21 - Lana Del Rey è tornata, a due anni di distanza dal disco "Born To Die", con il nuovo singolo "West Coast". Il video con il solo audio del brano, per quello ufficiale bisogna ancora aspettare, ha totalizzato oltre otto milioni di clic. La canzone fa da apripista al prossimo album della cantautrice newyorkese "Ultraviolence" che Lana definisce "forte e splendido. E' assolutamente meraviglioso, ancora più oscuro del precedente".

L'album "Born To Die", certificato platino in Italia, ha venduto oltre 6 milioni di copie e 12 milioni di singoli nel mondo. “Young and beautiful” è stato inserito nella colonna sonora del film “Il Grande Gatsby” di Baz Luhrmann. Lana Del Rey ha poi bissato il suo rapporto con il cinema incidendo “Once Upon a Dream” per la colonna sonora del film Disney “Maleficent”.