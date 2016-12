25 luglio 2014 Lana Del Rey shock: "Sono stata a letto con molti uomini dell'industria discografica" La cantante commenta così uno dei suoi brani "Fucked My Way Up To The Top" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:26 - Fa discutere l'intervista che Lana Del Rey ha rilasciato al mensile Complex. Commentando uno dei nuovi brani "Fucked My Way Up To The Top" la cantante ha spiegato che sfata il mito della donna di spettacolo facile e disponibile che ha successo. "Sono stata a letto con molti uomini dell'industria musicale - ha detto Lana - ma nessuno di loro mi ha aiutata con i miei affari".

E poi rincara la dose raccontando cosa rappresenta per lei l'amore: "Mi piace l’amore fisico, sentirmi le mani addosso. Preferisco una relazione passionale, se non c’è sintonia a livello fisico, non sono interessata". Sarà contento il neo fidanzato Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani direttrice di "Vogue Italia" e "L'Uomo Vogue" e direttrice editoriale della casa editrice Condé Nast per l'Italia.