2 luglio 2014 Lana Del Rey ha un ricco amore italiano Baci e tanta passione a Portofino con il fotografo Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani direttrice di "Vogue Italia" e "L'Uomo Vogue" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:50 - Lei è una delle più affascinanti dark lady della musica internazionale, lui è un rampollo d'oro fotografo e regista. Lana Del Rey è uscita alla scoperto con il nuovo amore Francesco Carrozzini che è il figlio illustre di Franca Sozzani direttrice di "Vogue Italia" e "L'Uomo Vogue" e direttrice editoriale della casa editrice Condé Nast per l'Italia. Baci e passione a Portofino per i due teneri innamorati.

Non deve averla presa molto bene l'ex fidanzato della cantante, il rocker della band Kassidy Barrie-James O'Neill. I due sono stati insieme per tre anni e ultimamente è vero che si vociferava avessero rotto ma il musicista in persona al sito TMZ aveva smentito la fine del suo amore con Lana. Era il 25 giugno. Cosa sia successo in così pochi giorni non si sa, ma le foto di Lana con Francesco Carrozzini fugano ogni dubbio. La cantante è ha già rimpiazzato l'ex.