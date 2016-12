Lake Bell, semi-topless da capogiro

13:05 - Tra i molti pregi di Lake Bell c'è anche quello di avere un fisico mozzafiato. L'attrice e regista americana condivide le sue grazie sulla copertina del magazine "Esquire", sfoggiando un semi-topless ad altissimo tasso erotico. Con indosso solo un paio di collant velati, la Bell seduce in copertina coprendosi i seni con le mani e accendendo così le fantasie proibite dei maschietti.

Lake ama giocare con la sensualità e si sente perfettamente a suo agio nei panni di femme fatale. La 35enne confeziona un servizio fotografico supersexy, puntando su una camicetta sbottonata che esalta il suo prosperoso décolleté e indossando un paio di reggicalze da far perdere la testa.



Dopo essere apparsa sul grande schermo con la commedia romantica "Amici, amanti e...", al fianco di Ashton Kutcher, si è recentemente cimentata anche dietro la macchina da presa. Negli Stati Uniti è infatti uscito "In a World", in cui appare nella doppia veste di regista e interprete.