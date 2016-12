Lady Gaga, una "vamp sofisticata" grazie... al fotoritocco

11:38 - Lady Gaga è diventata celebre per i suoi abiti fuori dal comuni e i trucchi vistosi. Ma ci sono casi in cui, anche per lei, tutto questo non basta e deve venire in soccorso il fotoritocco. Come nel caso della campagna pubblicitaria di una nota griffe di moda, per la quale Gaga ha prestato il volto, e della quale sono state diffuse via Twitter le foto scartate e non ritoccate. E l'effetto è decisamente diverso...

Outtake de Lady Gaga por Mert and Marcus para la campaña de Versace. pic.twitter.com/WkDuLeJ4Yx

— 08.11.14 (@JoseLMonster) 16 Aprile 2014

A pubblicare le foto è stato uno dei "little monster" di Gaga, come lei chiama i suoi fan più affezionati. Una lunga serie di outtake dal servizio realizzato da Mert and Marcus e postati su Twitter. In questi la popstar appare in forma decisamente meno smagliante rispetto alle foto promozionali diffuse a inizio anno.Il contesto e le pose sono le stesse ma la pelle è meno levigata e lucente e traspare la stanchezza sottolineata dal pallore e da più che un accenno di occhiaie. Niente di travolgente ma illuminante per capire il processo di produzione delle immagini possa influire sull'immagine di un personaggio pubblico.