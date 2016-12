19 febbraio 2014 Lady Gaga, una squaw a New York. Rigorosamente con il seno in vista La popstar, in attesa di partire per il suo tour mondiale, non manca di farsi notare per gli abiti curiosi e la tranquillità con cui mostra il suo corpo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:28 - Periodo di relax per Lady Gaga in attesa di partire con il tour di "Artpop", che toccherà anche l'Italia in autunno. Relax ma non certo assenza dagli eventi mondani. Dove la popstar non manca di farsi notare. Eccola a New York, mentre rientra nel suo appartamento, con un bianco vestito da squaw. Nessun reggiseno e l'abitino in pelle, tutto traforato davanti e aperto sui lati, nasconde poco o nulla.

In questi giorni Gaga ha sfoggiato prima con una tutina di rete, a coprire solo reggiseno e mutandine, per firmare autografi ai fan, e una vistosa ecopelliccia rosa, per finire con questo abitino da nativa americana sexy.



Il tour partirà il 28 marzo, con sette date al Roseland Ballroom di New York, e raggiungerà l'Italia per un unico concerto al Forum di Assago, il 4 novembre.