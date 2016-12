24 marzo 2014 Lady Gaga, un minifilm per risorgere insieme a Gesù, Ghandi e Michael Jackson La popstar ha pubblicato la nuovo clip estratta dall'ultimo album "Artpop", quasi dieci minuti visionari, tra provocazioni, immagini patinate e girl power Tweet google 0 Invia ad un amico

09:04 - Nuovo video per Lady Gaga che, in vista dell'inizio del suo tour mondiale, dopo qualche mese di (quasi) silenzio, è tornata molto attiva. Impostato sulla canzone "G.U.Y.", il video è in realtà un minifilm di dieci minuti, nel quale trovano spazio altre canzoni dall'album "Artpop". E tra immagini simboliche e balletti scatenati, Gaga trova il modo di far resuscitare Gesù, Ghandi e Michael Jackson.

Un video che potrebbe far discutere, tanto per l'accostamento dei personaggi quanto per il loro uso. Sicuramente Lady Gaga, che della clip è anche regista, ha voluto mettere dentro molto della sua situazione attuale, con un inizio che la vede sotto forma di angelo caduto dal cielo trafitto da una freccia lanciata da un gruppo di uomini schiavi del denaro.



Da lì un bagno purificatore nelle acque, una rinascita virginale e poi una corsa fino alla vendetta finale, con i manager uccisi da una Gaga feroce e vestita di nero.



Non ci vuole molto a collegare queste immagini allo sfogo recente dell'artista, dove si era lamentata di essere stata sfruttata e spremuta come un limone dal suo precedente management salvo poi essere abbandonata alla prima difficoltà. Il suo album "Artpop" non ha avuto probabilmente il successo che molti speravano (anche perché l'attesa era molta) ma lei continua a difenderlo a spada tratta e comunque i numeri, in un panorama desolante come quello della discografia oggi, sono comunque di tutto rispetto.



Sicuramente questo video, rispetto ai più recenti, sembra riportarla ai fasti di un tempo, con una grande cura tanto per le immagini quanto per la storia. E adesso, con la partenza del tour, anche l'album potrebbe avere una nuova spinta. Riuscirà Lady Gaga a risorgere e prendersi la rivincita come nel video?